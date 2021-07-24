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.. طائرة الإخلاء الطبي تنقل مواطنًا من القريات للرياض

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يعاني سمنة مفرطة بوزن 400 كجم

بالفيديو .. طائرة الإخلاء الطبي تنقل مواطنًا من القريات للرياض

يعاني المواطن منصور الشراري سمنة مفرطة؛ إذ تجاوز وزنه 400 كجم، وقد ظهر مؤخرًا في مقطع وهو في حالة حرجة وصعبة، ويشرح معاناته الكبيرة مع السمنة.

وفي التفاصيل، تم نقل "الشراري" بطائرة الإخلاء الطبي إلى مستشفى الملك خالد الجامعي بالرياض؛ ليبدأ مرحلة علاج السمنة المفرطة.

ورافقت عملية نقله من منزله بالقريات إلى الرياض بعض الصعوبات؛ لكون حركته صعبة جدًّا في ظل وزنه الكبير.

ولكن يعيش الشاب منصور الشراري مشاعر لا توصف من الفرح والأمل بعودته إلى أهله نشيطًا سليمًا معافى، وبصحة جيدة، وقد تخلص من هذا الوزن الضخم الذي قيد حياته، وحوله إلى حبيس منزله، وتحقيق حلمه في العودة لوزنه الطبيعي، والسفر، وكذلك التخفيف من أعباء رعايته عن كاهل والدته. ()

بالفيديو .. طائرة الإخلاء الطبي تنقل مواطنًا من القريات للرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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