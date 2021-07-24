لأول مرة… المخزون الاستراتيجي لزيت الطعام يتجاوز الـ6 أشهر

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كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مخزون زيت الطعام يكفي احتياجات المواطنين لمدة تتجاوز 6 أشهر لأول مرة، بسبب نجاح الوزارة في تأمين مخزون استراتيجي لكافة السلع الغذائية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن الاستمرار في تأمين مخزون لكافة المنتجات الغذائية واللحوم والدواجن.

وتبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، اعتبارا من 5- 30 سبتمبر المقبل، في استلام 84 ألف طن زيت طعام خام صب منهم 73500 ألف طن زيت مستورد، عبارة عن 63 ألف طن زيت صويا مستورد و10500 طن زيت عباد مستورد، و10500 طن زيت صويا خام صب محلى، وفقا للتعاقد الذي أبرمته هيئة السلع التموينية مع الشركات المنوطة بتوريد الكميات.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، زيادة معدلات طرح اللحوم الطازجة والمجمدة وكذلك لحوم الضأن السودانية المبردة بكميات تفوق عن احتياجات المواطنين بجانب أيضا طرح الخراف الحية بشوادر تابعة للشركات التابعة للوزارة في مختلف المحافظات بسعر 65 جنيها للكيلو القائم.

كما وجه الوزير باستمرار ضخ السلع الغذائية بكافة أنواعها، بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بهدف تلبية احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات أولا بأول، وكذلك طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بالمنافذ بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 20%، كما قامت الوزارة بمد فروع ومخازن الشركات التابعة بالسلع، وكذلك زيادة المعروض من المنتجات، إضافة إلى استمرار صرف السلع التموينية المدعمة على بطاقات التموين.