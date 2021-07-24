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محافظ مطروح يكشف حقيقة انقطاع المياه عن الساحل الشمالي

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محافظ مطروح يكشف حقيقة انقطاع المياه عن الساحل الشمالي محافظ مطروح يكشف حقيقة انقطاع المياه عن الساحل الشمالي

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قال اللواء خالد شعيب، محافظ مرسى مطروح، إن نهضة الطرق التي تشهدها المحافظة حفزت المصريين على التوجه إلى المصيف وقضاء الإجازة في المقاصد السياحية بمطروح.


وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم الاستعداد مبكرًا لموسم السياحة الصيفية وتأهيل الفنادق وكافة المنشآت لهذا الغرض.


ولفت اللواء خالد شعيب، محافظ مرسى مطروح، إلى أن المحافظة شهدت إقبالا كثيفا من السائحين ونسب الإشغال مرتفعة كما يوجد فنادق كاملة العدد. وأردف أنه يتم التعامل مع البلاغات التي ترد أولا بأول ويتم التفاعل معها والعمل على حلها مباشرة، مشيرًا إلى أن كل البلاغات في المتناول، ومنها ما هو متعلق بضعف ضخ المياه في بعض المناطق بالساحل الشمالي.

المصرى اليوم

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