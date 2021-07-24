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رفع العوائق الرملية من الطريق الدولي بشرورة

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للحفاظ على انسيابية الحركة المرورية

رفع العوائق الرملية من الطريق الدولي بشرورة

تُواصل فِرَق الصيانة بمحافظة شرورة، تنظيف الطريق الدولي.

كما تواصل أعمال تأمين الحركة المرورية على الطريق الدولي نجران/ شرورة/ الوديعة، وطريق شرورة/ السليل؛ للحفاظ على انسيابية الحركة المرورية، دون عوائق.

يأتي ذلك، بتوجيهات من أمير نجران، الأمير جلوي بن عبدالعزيز، ومتابعة محافظ شرورة المكلف، موفق بن عبدالهادي العنزي، ومدير عام فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة نجران، المهندس وبران بن مهدي عطشان.

وتتضمن الأعمال أيضًا، رفع الأتربة الموجودة على جانبي الطريق نتيجة سوء الأحوال الجوية والعواصف الرملية، أمام المسافرين.

وأعلن المركز الوطني للأرصاد، استمرار الأتربة المثارة والأمطار الرعدية مع نشاط الرياح السطحية وتدني مستوى الرؤية.

رفع العوائق الرملية من الطريق الدولي بشرورة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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