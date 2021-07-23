الزي الرسمي في الأولمبياد ..من أزمة لندن إلى صراع «تامر وميدو»

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انتقد أحمد حسام ميدو لاعب منتخب مصر السابق ونادي الزمالك، الزي الرسمي للاعبات الفراعنة خلال ظهورهن في حفل افتتاح منافسات الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وتشهد النسخة الحالية من الحدث الشهير مشاركة مصر بأكبر بعثة في تاريخها الأولمبي حيث يتواجد 137 لاعبا ولاعبة يخوضون 27 منافسة ضمن 23 رياضة.

وظهرت البعثة المصرية التي تقدمها علاء أبوالقاسم رفقة هداية ملاك، بزي رسمي (بدلة) وهو ما دفع ميدو للاعتراض بالتغريد عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر «ماله لبس اليونانيين؟ البنات لابسين لبس بنات اهو واعمل للمحجبات بكم طويل يا عم انما ايه البنات اللي لابسه بدل رجالي ده؟».

البعثة المصرية أولمبياد طوكيو

وتناول رواد التواصل الاجتماعي تغريدة ميدو بين مؤيد لوجهة النظر ومعارض يطالب بتكثيف الدعم وتوجيه الحديث إلى تشجيع البعثة لتحقيق نتائج إيجابية خاصة وأن مشاكل الملابس ليس بالشيء الجديد، فمؤخراً عانى منتخب اليد من عدم وجود عدد كافي من أطقم اللعب بالإضافة إلى أحجام الأطقم صغيرة وغير مناسبة.

فيما أشاد المطرب تامر حسني بمظهر البعثة المصرية في حفل افتتاح أولمبياد طوكيو 2020 كاتباً «واثق فيكم يا أبطال مصر هتشرفونا بإذن الله وكل الشرف والفخر وأنتم أول من يرتدي أول خط أزياء إيطالي لي في حياتي وحظ موفق ليكم يا أمل مصر».

ويمتلك تامر حسني خط الأزياء المُنتج لزي البعثة المصرية المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 وهي خطوته التجارية الأولى في هذا الاتجاه.

وأكد حسني في وقت سابق أنه حرص على متابعة كافة تفاصيل الإنتاج والتصميم واختيار الأقمشة والخامات من إيطاليا.

ويرصد (المصري اليوم) لحظة دخول البعثات المصرية خلال المشاركات الأخيرة في الأولمبياد وتطور الزي الرسمي.

بكين 2008

العلم المصري في افتتاح الأولمبياد

ضمت بعثة الفراعنة في أولمبياد بكين 103 لاعب وتقدم المصارع كرم جابر دخول الأفراد في حفل الافتتاح رافعاً علم مصر، وكان قد سبق له تحقيق فضية أولمبياد أثينا 2004.

لندن 2012

العلم المصري في افتتاح الأولمبياد

خاضت البعثة المصرية منافسات أولمبياد لندن في محاولة لتعويض اخفاض نسخة بكين التي شهدت تحقيق ميدالية واحدة، وتقدم البطل الأولمبي صاحب الإنجاز الوحيد في بكين، البعثة التي بلغ عددها نحو 113 لاعب ولاعبة.

وواجهت البعثة المصرية مشكلة تزييف أحد العلامات التجارية الشهيرة على ملابس المشاركين وهو ما تتطلب ذهاب لجنة مصرية بقيادة محمود احمد على، رئيس الأولمبية، إلى لندن لبحث سُبل حل الازمة مع الشركة.

ريو دي جانيرو 2016

العلم المصري في افتتاح الأولمبياد

تقدم احمد الأحمر نجم كرة اليد المصرية البعثة المشاركة في أولمبياد ريو دي جانيرو واليت ضمت نحو 120 لاعب ولاعبة نجحو في تحقيق 3 ميداليات برونزية.