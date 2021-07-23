في آخر أيام العيد: زحام شديد يجتاح رأس البر.. ومصرع 3 أشخاص غرقا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل الزحام على أنحاء رأس البر بمحافظة دمياط، حتي اليوم الرابع لعيد الأضحي المبارك، حيث شهدت الشواطئ توافدا من جانب المئات من الأسر بسبب شدة الحرارة ورغبتهم في الاستحمام في البحر، رغم التحذيرات من ارتفاع الأمواج في بعض الأوقات.

فيما شهد شارع بورسعيد تكدسا شديدا للسيارات مما أضطر رجال المرور برئاسة العميد حازم راتب مدير إدارة المرور بالمحافظة للتواجد بطول الشارع لتحقيق السيولة المرورية وانهاء التكدس الذي يبدأ منذ بوابتي رأس البر بالمدخلين على الطريق القديم والجديد، كما توافد المئات على منطقة اللسان لالتقاط الصور التذكارية مستغلين الطبيعة الساحرة في هذه المنطقة.

كان ثلاثة أشخاص من مركز المنزلة التابعة لمحافظة الدقهلية، لقوا مصرعهم غرقا، بسبب نزولهم المياه في غير المواعيد المقررة، فيما جرى إنقاذ ٥١ حالة من الغرق، وتسليم ٣٥٠ طفلا تائهين إلى ذويهم، بالإضافة لقيام الوحدة المحلية برأس البر بعمل حملات مستمرة على مدار اليوم لنظافة الشاطئ ورفع المخلفات أولاً بأول، بطول هذه المنطقة.​