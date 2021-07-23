الغربية : ذبح 158 أضحية في ثالث أيام العيد

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أكد الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري أنه في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك تم ذبح ١٥٨ أضحية بالمجان ما بين (جمال، ضأن، ماعز، أبقار، جاموس) استقبلتها جميع المجازر على مستوى مراكز ومدن المحافظة وعددها ٢٠ مجزرا، بالإضافة إلى ٩٤ مذبوحات برسوم.

كما أكد مدير المديرية، المرور على مجازر (محلة مرحوم بمركز طنطا، إبيار بمركز كفر الزيات)، حيث تم التأكد من تجهيز الاستراحات المعدة لاستقبال أهالي المحافظة والمجهزة بكافة وسائل الراحة، وكذلك التأكد من الكشف الدقيق على الأضحية منعاً لحدوث أي أوبئة تضر بالصحة العامة للمواطنين.

يُذْكَر أن محافظ الغربية أصدر القرار رقم (٨٢٩) الذي حظر إقامة شوادر لبيع الأضاحي في الشوارع العامة بالمدن والقرى بنطاق المحافظة إلا بتصريح مسبق بذلك شريطة عدم إعاقة حركة السير في الشوارع أو عمل إشغالات للمرور أو إحداث تلوث للبيئة وتراكم للمخلفات.