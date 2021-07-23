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جولات ميدانية لرؤساء مدن محافظة كفر الشيخ لمتابعة مواقف السيارات

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جولات ميدانية لرؤساء مدن محافظة كفر الشيخ لمتابعة مواقف السيارات جولات ميدانية لرؤساء مدن محافظة كفر الشيخ لمتابعة مواقف السيارات

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شهدت مدن محافظة كفر الشيخ جولات لرؤساء المدن ونوابهم على المواقف ومحطات الوقود بالتنسيق مع مديرية ومباحث التموين، ومباحث المرور، للتأكد من توافر الوقود والمواد البترولية وانتظام سير العمل بها، ومتابعة مواقف السيارات المنتشرة بمدن المحافظة، إضافة لمواقف السرفيس الداخلية، وسيارات التاكسي، لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة المقررة قبل ذلك دون رفعها، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مناشداً المواطنين الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات يقوم بها قائدو السيارات تخالف التعريفة التي تم إقرارها من قبل على رقم محمول⁦ 155 185 2232⁩مفعل بهما خدمة «الواتس آب»، والرقم يعمل ع على مدار الساعة لتلقي أي شكاوى من قبل المواطنين من شأنها الإضرار بمصلحة المواطنين والمصلحة العامة، كما تتلقى غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظ أي شكاوى على الأرقام التالية 0473220792،0473241130.


تابع اللواء شعبان مبروك،رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، موقف كفر الشيخ العمومي، وموقف السرفيس،للتأكد من عدم رفع تعريفة الأجرة، كما تفقد محطات الوقود للتأكد من توافر كافة أنواع الوقود البنزين والسولار. كما تابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، انتظام الحالة بمواقف مركز ومدينة بيلا ومحطات الوقود، ولم ترصد غرفة العمليات بمجلس المدينة، ولم تتلق أي شكاوى من المواطنين، موجهاً، نواب رئيس المدينة ورؤساء الوحدات القروية بمركز بيلا، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بشن حملات رقابية وتفتيشية على مجمع المواقف بمدينة بيلا وجميع المواقف الداخلية كل في نطاق قريته، ومتابعة محطات الوقود، للتأكد من عدم استغلال السائقين وقائدي السيارات للمواطنين بعد تحريك أسعار الوقود الأخيرة، تنفيذا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.


كما تابع المحاسب السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، محطات الوقود ومواقف الأجرة الخاصة بالمحافظات، والمراكز المجاورة والقرى ومواقف سيارات السرفيس الداخلية بنطاق مركز ومدينة دسوق بالتنسيق مع إدارة التموين والمواقف والمرور، للتأكد من توافر الوقود والمواد البترولية وانتظام سير العمل بها ولا يوجد أي معوقات ولا زيادة في تعريفة الأجرة المقرر، موجهاً كافة الأجهزة المعنية بالتواصل الدائم في حالة وجود أي مشكلات ورصد المخالفات إن وجدت، بالإضافة للتواصل مع غرفة العمليات بديوان مجلس مدينة دسوق.


كما تابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، انتظام حركة المواقف، ومحطات الوقود في سيدي سالم والتنسيق مع التموين وإدارة المواقف ومتابعة سير العمل. كما تابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه مواقف سيارات الأجرة بمدينة فوه للتأكد من توفر سيارات نقل الركاب، وعدم زيادة التعريفة المقررة، وضبط أي مخالفات من السائقين على كافة الخطوط داخل الموقف مع تواجد رجال المرور بمواقف سيارات الأجرة، مؤكداً ضرورة الالتزام بالتعريفة المقررة، موجهاً باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالف، مؤكداً أن الوحدة المحلية بفوه في تواصل مستمر مع المواطنين من خلال غرفة عمليات بالوحدة المحلية.


كان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد وجه رؤساء المراكز والمدن بمتابعة محطات الوقود بنطاق المحافظة بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين، للتأكد من توافر الوقود والمواد البترولية وانتظام سير العمل بها والتواصل في حالة وجود أي مشكلات ورصد المخالفات إن وجدت، بالإضافة للتواصل مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، كما وجه محافظ كفر الشيخ بمتابعة مواقف السيارات المنتشرة بمدن المحافظة، إضافة لمواقف السرفيس الداخلية، وسيارات التاكسي.

يأتي ذلك بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضي التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلى وذلك للربع يوليو / سبتمبر 2021 حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة كالآتي 6.75 جنيه للتر البنزين 80 و8 جنيه للتر البنزين 92 و9 جنيه للتر البنزين 95 وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر.

المصرى اليوم

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