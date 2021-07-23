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محافظ دمياط : ممنوع رفع أجرة الميكروباص والسرفيس

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محافظ دمياط : ممنوع رفع أجرة الميكروباص والسرفيس محافظ دمياط : ممنوع رفع أجرة الميكروباص والسرفيس

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أصدرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط تعليمات مشددة بعدم المساس بتسعيرة الركوب للسرفيس ووسائل المواصلات المختلفة تعقيبا على القرارات الجديدة للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اليوم .


كلفت "عوض"، رؤساء المراكز والمدن بمتابعة محطات الوقود بنطاق المحافظة بالتنسيق مع مديرية ومباحث التموين، للتأكد من توافر الوقود والمواد البترولية وانتظام سير العمل بها والتواصل في حالة وجود أي مشكلات ورصد المخالفات إن وجدت، بالإضافة للتواصل مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، كما وجهت محافظ دمياط بمتابعة مواقف السيارات المنتشرة بمدن المحافظة، إضافة لمواقف السرفيس الداخلية، وسيارات التاكسي، وشن حملات مشتركة بالتنسيق مع إدارة المرور التابعة لمديرية الأمن وإدارة المواقف التابعة للمحافظة للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة نظرًا لاستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس وعدم وجود أي زيادة بها، لعدم وجود أي زيادة في السولار، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب على أن يتم المتابعة مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وربطها مع غرف العمليات بالمراكز والأحياء لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفة والتعامل بكل حسم مع أي مخالفة لتعريفة الركوب المقررة.


جاء ذلك بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضي التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلى، للربع يوليو / سبتمبر 2021 حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة، كالاتي 6.75 جنيه للتر البنزين 80 و8 جنيه للتر البنزين 92 و9 جنيه للتر البنزين 95 وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر.

المصرى اليوم

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