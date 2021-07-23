نهاية كورونا .. خبير فرنسي يتوقع متى تعود الحياة إلى طبيعتها

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فيما يخيم شبح جائحة كورونا على العالم، ملقيًا بظلاله القاتمة على تفاصيل الحياة اليومية؛ جراء الإجراءات الاحترازية ينتظر العالم بفارغ الصبر عودة الحياة لطبيعتها والانتهاء من آثار الجائحة التي تسببت بملايين الوفيات والإصابات حول العالم، وعطلت مسار الحياة

في هذا الإطار وفي سبيل تعطش الملايين لانتهاء هذا الكابوس المزعج توقع رئيس المجلس العلمي الفرنسي جان فرانسوا ديلفريسي أن العودة إلى الحياة الطبيعية بعد تفشي الجائحة قد لا تحدث حتى عام 2022 أو ربما حتى 2023.

وأوضح ديلفريسي، وهو مستشار للحكومة الفرنسية، لتلفزيون «بي.إف.إم» اليوم الجمعة، أن الإصابات في فرنسا قد تصل إلى نحو 50 ألفا يوميا بحلول بداية أغسطس المقبل، لافتًا إلى إن الموجة الرابعة من الإصابات الجديدة بالفيروس ستصل إلى المستشفيات الفرنسية في النصف الثاني من أغسطس.

يذكر أن الإصابات اليومية في فرنسا انخفضت في فرنسا بشكل حاد في الربيع لكنها ارتفعت مرة أخرى خلال الأسبوعين الماضيين. كما تعيد بعض المناطق فرض قيود في حين تشعر الحكومة بالقلق من تزايد الضغط على المستشفيات مرة أخرى في الأسابيع المقبلة.