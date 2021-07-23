السيناوية يحتفلون برابع أيام العيد علي شاطئ البحر والحدائق العامة

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يحتفل أبناء محافظة شمال سيناء، اليوم الجمعة، برابع أيام عيد الأضحي المبارك على شاطئ البحر وفي الحدائق والمنتزهات العامة وفي المزارع، بالرغم من الحرارة المرتفعة للطقس.

وقام المئات من الأسر بالخروج إلى شاطئ البحر والحدائق العامة وتنظيم حفلات شواء اللحوم، عقب صلاة الجمعة، فيما فضل الشباب الجلوس على الكافيهات والمقاهي والتي تقدم عروض فنية وحفلات غنائية خلال أيام العيد.

من ناحية أخرى تواصل المقاعد والدواوين الخاصة بالقبائل والعائلات السيناوية المهنئين بعيد الأضحي المبارك في مختلف مراكز ومدن المحافظة شمال سيناء، خاصة تجمعات المنقولين من رفح والشيخ زويد في مناطق غرب العريش وبئر العبد.