أخبار عاجلة

مباراة منتخب مصر لكرة اليد مباشر الآن أمام ألمانيا في أولمبياد طوكيو 2020 -
البرلمان الليبي ينفي تعرض عقيلة صالح لحادث سير -
كريم شحاتة: عبد الرحمن مجدي لم يستحق الانضمام للمنتخب الأولمبي -
الصحة: إجمالي وفيات كورونا في مصر 16535 حالة -
وزارة الصحة: خروج 560 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات -
رئيس الحكومة الليبية: مستعدون لتأمين الانتخابات.. وملتزمون بدعم «المفوضية العليا» -
بيومي فؤاد يكشف تفاصيل أزمته الصحية -
«خد لاعب مع المنتخب تخليص حق وسداد دين».. إبراهيم سعيد يوجه رسالة غامضة -
ارتفاع جديد في الإصابات والوفيات.. «الصحة» تعلن بيان كورونا اليومي -
الولايات المتحدة.. ضحايا جرائم القتل في واشنطن 3 أضعاف ضحايا كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

السيناوية يحتفلون برابع أيام العيد علي شاطئ البحر والحدائق العامة

Print
السيناوية يحتفلون برابع أيام العيد علي شاطئ البحر والحدائق العامة السيناوية يحتفلون برابع أيام العيد علي شاطئ البحر والحدائق العامة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

يحتفل أبناء محافظة شمال سيناء، اليوم الجمعة، برابع أيام عيد الأضحي المبارك على شاطئ البحر وفي الحدائق والمنتزهات العامة وفي المزارع، بالرغم من الحرارة المرتفعة للطقس.

وقام المئات من الأسر بالخروج إلى شاطئ البحر والحدائق العامة وتنظيم حفلات شواء اللحوم، عقب صلاة الجمعة، فيما فضل الشباب الجلوس على الكافيهات والمقاهي والتي تقدم عروض فنية وحفلات غنائية خلال أيام العيد.

من ناحية أخرى تواصل المقاعد والدواوين الخاصة بالقبائل والعائلات السيناوية المهنئين بعيد الأضحي المبارك في مختلف مراكز ومدن المحافظة شمال سيناء، خاصة تجمعات المنقولين من رفح والشيخ زويد في مناطق غرب العريش وبئر العبد.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مباراة منتخب مصر لكرة اليد مباشر الآن أمام ألمانيا في أولمبياد طوكيو 2020

مباراة منتخب مصر لكرة اليد مباشر الآن أمام ألمانيا في أولمبياد طوكيو 2020

البرلمان الليبي ينفي تعرض عقيلة صالح لحادث سير

البرلمان الليبي ينفي تعرض عقيلة صالح لحادث سير

كريم شحاتة: عبد الرحمن مجدي لم يستحق الانضمام للمنتخب الأولمبي

كريم شحاتة: عبد الرحمن مجدي لم يستحق الانضمام للمنتخب الأولمبي

«شغلهم مش مفهوم».. وزير قطاع الأعمال يكشف عن إلغاء بعض المناصب والوظائف

«شغلهم مش مفهوم».. وزير قطاع الأعمال يكشف عن إلغاء بعض المناصب والوظائف