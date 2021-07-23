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استقرار عالمى ومحلى .. فى وعالميا صباح اليوم الجمعة 23 يوليو 2021

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استقرار عالمى ومحلى .. سعر الذهب فى مصر وعالميا صباح اليوم الجمعة 23 يوليو 2021 استقرار عالمى ومحلى .. فى وعالميا صباح اليوم الجمعة 23 يوليو 2021

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شهدت اسعار الذهب، صباح اليوم الجمعة، 23 يوليو 2021، استقرارا عند الأسعار المنخفضة التى وصل إليها، بعدما حقق أول انخفاض أسبوعى فى خمسة أسابيع منذ مساء الثلاثاء؛ وذلك بسبب ارتفاع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة؛ حيث يرتبط المعدن الأصفر بعلاقة عكسية بهما، وتسبب ارتفاع الدولار وانخفاض العائدات فى استقرار الذهب .

واستقرت أسعار الذهب في مصر، صباح اليوم الجمعة، عند الأسعار المنخفضة التي حققها مساء الخميس في استجابة لاستقرار في سعر الذهب عالميًا، ومع ذلك ظلت الأسواق في حالة ركود، بسبب عزوف المواطنين عن الشراء، ويتأثر الذهب في بالأسعار العالمية ويكون تأثير البيع والشراء المحلى ضئيلا.

وأعلنت شعبة الذهب في مصر، صباح اليوم أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، 900.5 جنيه، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، 788 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا عند 675.5 جنيه، والجنيه الذهب عند سعر 6304 جنيهات.

واستقر سعر الذهب في البورصة العالمية مع ارتفاع الدولار الذي يصل لأعلى مستوى له، منذ ثلاثة شهور مع انخفاض عائدات سندات الخزانة، والتى صنعت التوازن فى تأثير ارتفاع الدولار .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، صباح اليوم الجمعة ، 795.74 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة» 1,804.76 $ .

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المصرى اليوم

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