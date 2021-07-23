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إصابة 7 اشخاص في تصادم سيارة أجرة بدراجة نارية على الطريق الزراعي ببنها

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إصابة 7 اشخاص في تصادم سيارة أجرة بدراجة نارية على الطريق الزراعي ببنها إصابة 7 اشخاص في تصادم سيارة أجرة بدراجة نارية على الطريق الزراعي ببنها

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أصيب 7 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسد اثر حادث تصادم سيارة أجرة بدراجة نارية على الطريق الزراعى السريع أمام قرية سندنهور دائرة مركز شرطة بنها نقل المصابين إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا بوقوع حادث تصام على الطريق الزراعى السريع ووجود مصابين وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف.

وتبين من المعاينة وقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة ودراجة نارية على أمام قرية سندنهور على الطريق السريع إتجاه القاهرة وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع أنقاض الحادث من الطريق وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق فأمرت بالتحفظ على السيارة والدراجة وسؤال المصابين.

المصرى اليوم

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