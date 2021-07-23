مصممة الأزياء فوز العسيري تؤكد أن المرأة السعودية باتت أكثر إهتماما بأناقتها وجمالها

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جدة - خاص بـ " وكالة أخبار المرأة "

تتميز ثياب المرأة العسيرية بغزارة التطريز والألوان والزركشة ،لتضفي جمال أصيل على المرأة السعودية في جنوب المملكة.

ويعد القفطان العسيري من أشهر الأزياء المتطورة في المملكة الذي بات أكثر مواءمة مع الحركة اليومية للمرأة السعودية.

وتقول مصممة الأزياء السعودية فوز العسيري التي كان لها الدور البارز في تصميم أزياء المرأة في اليوم الوطني للمملكة ، أنها تضع بعين الإعتبار لمسات جمالية للأزياء التقليدية ، فإذا كان الزي العسيري النسائي يميل إلى اللون الأسود إلا أن كثافة التطريز والغرز على مناطق الوسط والأطراف والساعد والصدر مع الأكتاف ، ما يضفي لمسة جمالية أنيقة.



وأضافت العسيري أنها تقدم نموذج جذاب للزي النسائي العسيري المطرز بنقشات أنيقة على شكل مستطيلات على الجانبين ومثلثات على الأطراف الأمامية، مشيرة إلى تباين التصميمات من الأثواب الفضفاضة المرسلة دون تحديد للخصر أو الوسط إلى تلك التي يضاف لها بعض اللمسات أسفل الثوب " كرانيش " والتي تتسع إلى أسفل أو التي تضيق عند الوسط والصدر وتتخذ نفس الإتساع إلى نهاية الثوب.

ولفتت النظر إلى أن المرأة العسيرية أحيانا ترتدي فوق هذا الثوب الأنيق قبعة تسمى " الطفشة " ليكتمل الشكل أكثر أناقاً وجمالاً.



وأوضحت العسيري أن المرأة السعودية أصبحت أكثر إهتماما بأناقتها وجمالها في ظل العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أل سعود ، والإنفتاح الحضاري والتطور الإجتماعي ، ما إستدعى إلى تطوير زي المرأة السعودي التقليدي منه أو العصري.

وكشفت العسيري أنها بصدد المشاركة في معارض أزياء بجملة واسعة من التصميمات الأنيقة التي تخدم المرأة السعودية في المنزل والعمل ونشاطها الإجتماعي.

