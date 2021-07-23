عطر الشعر.. أحدث صيحات التجميل

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" وكالة أخبار المرأة "

يمثل عطر الشعر “Hair Mist” أحدث صيحات عالم التجميل في 2019 ليمنح الشعر عبقا ساحرا بدون الإضرار به؛ حيث تتضمن تشكيلات الماركات العالمية هذه النوعية من العطور مثل Chanel وGucci وDior وYves Rocher.

وأوضح فنان التجميل الألماني بيتر شميدينغر أن عطر الشعر يخلو من الكحول أو يحتوي على كمية ضئيلة منه؛ نظرا لأن الكحول الموجودة في العطور العادية تتسبب في جفاف الشعر، ومن ثم تقصفه.

وأضاف شميدينغر أن بعض أنواع عطر الشعر تحتوي على مواد فعالة تعتني بالشعر، كزيوت تمنع التجعد وتحمي لون الشعر من البهتان وتمنحه لمعانا ساحرا يأسر الألباب.

من جانبه حذر الدكتور كريستيان ألبرينغ من إن تساقط الشعر لا يجب أن يربط فقط بالمواد الكيميائية التي تستخدم في العناية والتجميل بل قد يرجع إلى الهرمون الأنثوي “الإستروجين”، وذلك في حال تعاطي حبوب منع الحمل أو التوقف المفاجئ عن تعاطيها أو في نهاية فترة الحمل أو بدء مرحلة انقطاع الطمث.