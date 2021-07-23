«زي النهارده».. السلطان قابوس حاكما على سلطنة عمان 23 يوليو 1970

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هو السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور،وهوالسلطان الثامن المنحدر رأسا من المؤسس الأول للدولة البوسعيدية (الإمام أحمد بن سعيد) عام 1741، وهى من أقدم الأسر العربية الحاكمة بصورة متواصلة في عالمنا العربى،حيث انقضت مائتان وستون سنة على توليها زمام الحكم في البلاد تلقى قابوس تعليمه الابتدائى والثانوى في صلالة والهند، وفى سبتمبر من عام 1958 أرسله والده إلى إنجلترا حيث واصل تعليمه لمدة عامين بمؤسسة تعليمية خاصة في سافوك،ثم التحق في 1960بأكاديمية ساندهيرست العسكريةالملكية كضابط مرشح،حيث أمضى فيها عامين من عمره درس خـلالهما العلوم العسكرية وتلقى فنون الجنديةوتخرج فيها برتبة ملازم ثان، ثم انضم إلى إحدى الكتائب البريطانية العاملة آنذاك في ألمانيا الغربية- قبل الوحدة الألمانية- حيث أمضى ستة أشهر كمتدرب في القيادة العسكرية ثم عاد إلى بريطانيا حيث درس لمدة عام في مجال نظم الحكم المحلى،وأكمل دورات تخصصية في شؤون الإدارة وتنظيم الدولة عاد بعدها إلى البلاد عام 1964 حيث أقام في مدينة صلالة. وبعد عودته فوجئ قابوس بالشيوعية تزداد قوة وتوشك على الإطاحة بحكم آل بوسعيد فقام بانقلاب سلمى «زي النهارده»فى 23 يوليو 1970 اندلعت على إثره اشتباكات بين قوات تابعة للسلطان قابوس وأخرى موالية لأبيه سعيد بن تيمور، وأمكنه الاستيلاء على الحكم أما والده السلطان سعيد بن تيمور فقد آثر الانتقال إلى المملكة المتحدة وتوفى بها عام 1972 وكانت سلطنة عمان حينما وصل لسدة الحكم ترزح تحت وطأة الفقروالتخلف وواقعة بين فكى حرب أهلية ضروس بسبب ثورة ظفار الشيوعية ضد والده، لكنه تمكن من إخماد الثورة بعد خمس سنوات، وثبت أركان حكمه جيداً،كما شرع في اتخاذ الخطوات التي من شأنها وضع نظام أساسى للدولة وكذلك إعمارالسلطنة بالاستعانة بعائدات النفط العمانى من الجديربالذكر،أن السلطان قابوس أعلن تغييراسم الدولة من مسقط وعمان إلى سلطنة عمان،ومنذ توليه مقاليد الحكم في البلاد سعى إلى إخراج اسم عمان للصعيدالخارجى وفى 1973 صارت عمان عضوا في حركة عدم الانحياز. وكانت تربط قابوس بمصر علاقة قوية وبالأخص في عهد الرئيس السادات.