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أسرة الفنانة نادية العراقية تبكي أمام قبرها في ثالت أيام العيد

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أسرة الفنانة نادية العراقية تبكي أمام قبرها في ثالت أيام العيد أسرة الفنانة نادية العراقية تبكي أمام قبرها في ثالت أيام العيد

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حرصت عائلة الفنانة الراحلة نادية العراقية، على زيارة قبرها ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، حيث أمضى أبنائها (آدم ومي ونيلي) ووالدهم بضع ساعات أمام قبرها يتحدثون معها ويعبرون عن اشتياقهم الشديد لها.

ونشر زوجها عدة صور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لأبنائه أمام قبرها وظهروا وهم منهمرين بالبكاء الشديد، وتبين ذلك من ملامحهم في الصور.

وأضاف زوجها تعليقاً على الصور، قائلاً: «مرت أيامنا وكأنها لم تمر؛ فبعضها عالق في الذاكرة، وبعضها علق فينا، وبعضها علقنا فيه، ورغم ذلك اقتطع من عمرنا، نحن كاذبون ندّعي الصلابة وقلوبنا هشّة، ندّعي أننا تجاوزنا أحزاننا ونسينا جراحنا، ولا نكاد نمر في طريق مررناه سابقا، أو نشتم رائحة تفوح من ماضٍ بعيد، حتى نفقد اتزاننا من جديد».

وتابع: «لا شيء مضى في حياتنا إلا وترك أثرا عميقا، نحن اعتدنا على أحزاننا، اعتدنا على خيباتنا، اعتدنا على مفاجآت الحياة التي تنتظرنا، لقد جمعنا كل تلك الأحداث وركنّاها في زواية بذاكرتنا».

واختتم حديثه قائلا: «حين نختلي بأنفسنا نبكيها وكأنها تحدث الآن، ويبقى عزاؤنا الوحيد هو انتظارنا لغدٍ يحمل ذاكرهً خاليةً من أي وجع».

يذكر أن الفنانة نادية العراقية رحلت عن عالمنا عن عمر ناهز الـ58 عاما، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، إذا عانت من نقص في الأكسجين.

المصرى اليوم

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