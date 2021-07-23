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الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تعادل 1/1 مع البنك الأهلي، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب الأهلي we السلام، والمؤجلة من الجولة 25 لبطولة الدوري الممتاز.

سجل هدف الأهلي محمد مجدي أفشة في الدقيقة 48 بتسديدة صاروخية سكنت الزاوية اليسرى العليا لمرمى محمود الزنفلي، حارس البنك الأهلي، وتعادل كريم بامبو في الدقيقة 86 بغرابة شديدة برأسية من دون رقابة دفاعية.

بهذه النتيجة تقاسم الفريقان نقطتي التعادل، ليرتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 52 ويصل رصيد البنك الأهلي إلى النقطة 26.

سعى الأهلي من البداية لهز الشباك بضغط هجومي مكثف، محاولًا ضرب التكتلات الدفاعية للمنافس وسط عنف غير مبرر من لاعبي البنك الأهلي، لم يستطع حكم المباراة عبدالعزيز السيد التعامل معه، وتغاضى حتى عن إشهار البطاقة الصفراء، مع غياب كامل لحكم الفيديو في أكثر من واقعة كانت تستحق الطرد المباشر.

الشوط الأول:

انطلقت المباراة قوية وحماسية من الفريقين، وسعى الأهلي من البداية للسيطرة على وسط الملعب، مع التوغل هجوميًّا خلف محمد شريف رأس الحربة، مستغلًّا انطلاقات على معلول ومحمد هاني من الأطراف.

في الدقيقة العاشرة كاد جونيور أجايي يقص شريط المباراة من تمريرة عمرو السولية، لكن أجايي لم يستطع السيطرة على الكرة، ليتدخل محمود الزنفلي حارس مرمى البنك الأهلي ويحافظ على نظافة شباكه.

في الدقيقة 12 يظهر على لطفي حارس مرمى الأهلي في الصورة، وينقذ تسديدة أحمد ياسر مهاجم البنك الأهلي محولًا الكرة إلى ركلة ركنية.

ويرد الأهلي في الدقيقة 16 برأسية قوية حملت توقيع محمود عبدالمنعم كهربا من تمريرة أفشة، ولكن يتدخل الزنفلي مجددًا وينقذ مرماه من هدف مؤكد، وبعدها يسدد السولية ولكن الكرة تخطئ المرمى وتضيع الفرصة.

في الدقيقة 23 يتغاضى الحكم عبدالعزيز السيد عن طرد عاصم صلاح مدافع البنك الأهلي، بعد التدخل العنيف مع محمد هاني، وكان قبلها قد تغاضى أيضًا عن العنف غير المبرر للاعبي الفريق المنافس مع عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة.

واصل الأهلي محاولاته الهجومية، وفي الدقيقة 41 كاد جونيور أجايي يهز شباك البنك الأهلي برأسية قوية، لكنها مرت بجوار القائم الأيسر، وبعدها يسدد السولية وتصل الكرة إلى حمدي فتحي أمام المرمى مباشرة، لكن فتحي لم يستطع السيطرة على الكرة وبعدها يطلق الحكم صافرة النهاية بتعادل الفريقين دون أهداف.

الشوط الثاني:

بدأ الأهلي الشوط الثاني بضغط مكثف، وفي الدقيقة 48 ينجح محمد مجدي أفشة في تسجيل الهدف الأول من تمريرة أجايي، التي ارتدت من قدم كهربا ليقابلها أفشة مباشرة في الزاوية اليسرى العليا لمرمى البنك الأهلي. في الدقيقة 51 يخرج على لطفي من مرماه وينقذ الكرة قبل أن تصل إلى قدم مهاجم البنك الأهلي محولًا الكرة إلى رمية تماس.

أجرى موسيماني، المدير الفني للأهلي، التغيير الأول في الدقيقة 65، بخروج جونيور أجايي ومشاركة أليو ديانج، للسيطرة على وسط الملعب ومنع المنافس من الوصول إلى مرمى على لطفي.

مع الدقيقة 73 يخرج جونيور أجايي ويشارك والتر بواليا لزيادة الكثافة الهجومية والضغط بقوة على دفاعات المنافس، ويشارك مروان محسن في الدقيقة 83 ويخرج محمد شريف. وفي الدقيقة 86 ينجح كريم بامبو في إدراك هدف التعادل بغرابة شديدة برأسية من دون رقابة دفاعية.

ويتعرض مروان محسن للإصابة بفتح في الرأس في كرة مشتركة مع والتر بواليا، وبعدها يستمر الأهلي على محاولاته الهجومية بمحاولات غاب عنها التوفيق وإتقان اللمسة الأخيرة، حتى أطلق الحكم صافرة النهاية بتعادل الفريقين 1/1.