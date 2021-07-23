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علي فرج يتوج ببطولة العالم للاسكواش للمرة الثانية في تاريخه

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علي فرج يتوج ببطولة العالم للاسكواش للمرة الثانية في تاريخه علي فرج يتوج ببطولة العالم للاسكواش للمرة الثانية في تاريخه

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توج البطل المصري، على فرج، لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالميًا لرجال الاسكواش، ببطولة العالم التي استضافتها مدينة شيكاغو الأمريكية، بقيمة جوائز مادية تبلغ 500 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وفاز على فرج في المباراة النهائية على منافسه محمد الشوربجي المصنف الثاني بنتيجة 3/1، في مباراة استغرقت 67 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 7-11، 12-10, 11-9, 11-4.

وتعد هذه المرة الثانية التي يتوج فيها على فرج ببطولة العالم، عقب تتويجه بنسخة عام 2019، والتي أقيمت في شيكاغو.

المصرى اليوم

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