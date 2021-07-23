بدرية طلبة ترد بقوة على مروجي شائعة وفاتها

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

ردت الفنانة بدرية طلبة على شائعات وفاتها من خلال خاصية «الأستوري» عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام».

وكتبت «طلبة» من خلال مشاركتها منشور لأحد مروجي شائعة وفاتها، وقالت: «كلب من كلاب الإشاعات».

وطرح لبدرية في الموسم الصيفي 2021 فيلمي «ديدو» مع الفنان كريم فهمي وفيلم «ماما حامل» مع الفنانة الكبيرة ليلى علوي، وحققا إيرادات مرتفعة حتى الآن رغم وجود جائحة فيروس كورونا.

وشاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل «اللي مالوش كبير»، بشخصية الشيخة زغروطة، مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي وخالد الصاوي، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.