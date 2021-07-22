دانة حسين توضح حقيقة استبعادها من أولمبياد طوكيو

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قالت العداءة العراقية دانة حسين أن استبعادها من المشاركة في منافسات طوكيو 2020 سيكون بشكل مؤقت لحين الفصل في تناولها المواد المنشطة.

وأضاف خلال تصريحات صحفية «ذكرت مواقع التواصل الاجتماعي أن دانة حسين معاقبة، وتم استبعادها من خوض منافسات أولمبياد طوكيو 2020، وهذا الكلام غير صحيح بشكل نهائي»، وواصلت «تلقيت عقوبة لفترة مؤقتة جداً لتشكيكهم انني أتعاطى مواد منشطة».

وكان هيثم عبد الحميد،رئيس البعثة العراقية المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، قد قال في وقت سابق أن الاتحاد الدولي لالعاب القوى قرر استبعاد العداءة دانة حسين من خوض المنافسات وفقاً لقواعد مكافحة المنشطات وذلك عقب ظهور نتائج الفحوصات التي خضعت لها خلال مشاركتها في بطولة العرب الأخيرة وأثبتت تناولها مواد محظورة.

وكانت دانة حسين قد حصلت على الميدالية ذهبية سباق 200 م في بطولة العرب الاخيرة والتي تم تنظيمها في تونس مسجلة رقماً عربياً جديداً قدره 22.50 ثانية.