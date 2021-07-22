سوق إنتقالات صيف 2021: بوجبا ورايولا يدخلان في صدام مع اليونايتد من أجل باري.

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رفض بول بوجبا عقدًا جديدًا بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني في مانشستر يونايتد ومن المقرر أن يغادر هذا الصيف، بحسب ما ذكرته صحيفة ذا ميرور البريطانية.

وقالت الصحيفة الشهيرة أن عدم رغبة بوجبا في التوقيع على عقد جديد مع اليونايتد أجبر النادي على النظر في بيع اللاعب هذا الصيف- أو المخاطرة بخسارته مقابل لا شيء في الصيف المقبل، مع انتهاء عقده الحالي مع الفريق في صيف 2022.

باريس سان جيرمان مستعد لدفع 45 مليون باوند من أجل ضم بوجبا، الذي يتبقى في عقده مع اليونايتد عام واحد فقط على النهاية، لكنه رفض بالفعل عرض للتجديد، كان سيحصل من خلاله مع ناديه الحالي على راتب اسبوعي بقيمة 350 ألف باوند.

أراد اليونايتد منح اللاعب عقدًا جديدًا طويل الأجل، وكانوا على استعداد لتقديم زيادة ضخمة في أجره الأسبوعي بقيمة 100 ألف باوند، مع حصوله في عقده الحالي على 250 ألف باوند أسبوعيًا.

لكن اللاعب الفائز بكأس العالم مع فرنسا في 2018، ووكيله مينو رايولا، رفضا العرض في محاولة لفرض عملية الانتقال إلى باريس سان جيرمان حتى يتسنى للاعب خوض تحدي جديد في مكان آخر.

وأمام هذا السيناريو، فإن مانشستر يونايتد ليس مستعدًا للسماح لبوجبا بإنهاء عقده في الموسم المقبل والرحيل الصيف المقبل كوكيل حر. لكنهم ايضًا ليسوا مستعدين للسماح لبوجبا بالذهاب بثمن بخس وهم على استعداد فقط للموافقة على رحيله هذا الصيف اذا تقدم الطرف الراغب في الحصول على خدمات اللاعب بعرض بقيمة 50 مليون باوند.