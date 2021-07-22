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كثيرا ما تحدث عدد من النوادر في حفل الزفاف، والتى تعرض العروسين لمواقف محرجة خلال ليلة العمر كما يحلو للبعض أن يسميها.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية فيديو لعريس يضرب زوجته في حفل الزفاف، ليشرع في الضحك بعدها.

لكن الأمر لا يتوقف عند ذلك، إذ إن الأمر يرجع إلى أن العريس كان يريد أن يبعد نحلة عن وجه عروسته، لكن اصطدم بوجه زوجته بالخطأ.

مما جعل الموقف غريبًا جدًا بالنسبة لجميع الحاضرين وأمام الكاهن، موضحًا أن هذه هي الطريقة التي يبعد بها نحلة كانت تطير حول رأس الفتاة أكثر من مرة.