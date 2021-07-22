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إقبال ضعيف علي الحدائق والمنتزهات في ثالث أيام عيد الأضحي المبارك

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إقبال ضعيف علي الحدائق والمنتزهات في ثالث أيام عيد الأضحي المبارك إقبال ضعيف علي الحدائق والمنتزهات في ثالث أيام عيد الأضحي المبارك

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شهدت الحدائق والمنتزهات وشواطئ البحر بشمال سيناء إقبالا ضعيفًا من قبل المواطنين، في ثالث أيام عيد الأضحي المبارك، بسبب الظروف التي تمر بها شمال سيناء.

واقتصرت مظاهر الاحتفال بالعيد على التزاور في المنازل وتقديم التهاني والتبريكات بالعيد، كما فضل أغلب المواطنين قضاء العيد في المنزل ومشاهدة التلفاز.

من ناحية أخرى، قامت قبائل شمال سيناء لليوم الثالث على التوالي، باستقبال المهنئين بعيد الأضحي المبارك من أبناء العائلات والقبائل الأخرى بالدواوين والمقاعد، فيما فضل أغلب المواطنين قضاء العيد بالمزارع والحدائق التي يمتلكونها .

المصرى اليوم

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