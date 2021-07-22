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4 جامعات في الرياض تتيح لقاح كورونا لمنسوبي التعليم والطلاب والطالبات

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ضمن شراكة مجتمعية ومن خلال مراكز اللقاحات فيها وعبر مسارات خاصة

4 جامعات في الرياض تتيح لقاح كورونا لمنسوبي التعليم والطلاب والطالبات

دشنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض شراكة مجتمعية مع أربع جامعات في مدينة الرياض؛ وذلك لإتاحة مراكز لقاحات كورونا فيها لحصول منسوبي الإدارة والطلاب والطالبات من عمر "12 - 18 عامًا"، على لقاح كورونا "كوفيد - 19"، من أجل عودة حضورية آمنة للعام الدراسي المقبل.

والجامعات هي: جامعة الملك سعود، والإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، والجامعة الإلكترونية.

هذا وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض أحمد بن ناصر الوهيبي، ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من رعاية واهتمام بالمواطن والمقيم وكل من يقطن المملكة العربية السعودية، في جميع مناحي حياتهم، ومنها الجانب الصحي؛ حيث أتيح لهم الحصول على لقاح كورونا مجانًا، حتى تعود الحياة إلى طبيعتها في أسرع وقت.

وقال الوهيبي: "بتوجيه من وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، زرت مركزي اللقاحات في المدينة الطبية الجامعية بجامعة الملك سعود والإمام محمد بن سعود الإسلامية، اللذين سيستقبلان مع جامعتي الأميرة نورة والجامعة السعودية الإلكترونية منسوبي تعليم الرياض وأبنائي الطلاب وبناتي الطالبات لأخذ لقاح كورونا، وسررت جدًّا بما شاهدته من جهود وتنظيم في المركزين، وكوادر وطنية نفتخر بها جميعًا، في عمل دؤوب لا يتوقف.

ودعا الوهيبي منسوبي تعليم الرياض وأبنائي الطلاب والطالبات إلى سرعة أخذ اللقاح، الذي أكدت الجهات المختصة مأمونيته وفاعليته، والاستفادة من مراكز اللقاحات في منطقة الرياض، وفي أي مكان وجدوا فيه".

4 جامعات في الرياض تتيح لقاح كورونا لمنسوبي التعليم والطلاب والطالبات

4 جامعات في الرياض تتيح لقاح كورونا لمنسوبي التعليم والطلاب والطالبات

4 جامعات في الرياض تتيح لقاح كورونا لمنسوبي التعليم والطلاب والطالبات

4 جامعات في الرياض تتيح لقاح كورونا لمنسوبي التعليم والطلاب والطالبات

4 جامعات في الرياض تتيح لقاح كورونا لمنسوبي التعليم والطلاب والطالبات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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