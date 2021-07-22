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نقل موقع «جيروزاليم بوست» الإسرائيلي أن إسرائيل ستكون أول دولة تختبر لقاحا فمويا تم تطويره ضد فيروس كورونا بغية «نشره في البلدان الأكثر احتياجًا للقاحات»، حسب وصف الموقع.

ونقل الموقع الإسرائيلي عن ناداف كيدرون، المدير التنفيذي لشركة أوراميد (الإسرائيلية الأمريكية)، استعداد إسرائيل لإطلاق المرحلة الأولى من التجارب السريرية، لما يمكن أن يصبح أول لقاح مضاد لفيروس كورونا يؤخذ عبر الفم.

وبحسب «جيروزاليم بوست» تستعد شركة أورافاكس التابعة لأوراميد لإجراء تجارب سريرية على لقاحها في مركز «سوراسكي» الطبي الواقع في تل أبيب عقب الحصول على إذن من وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي.

وتجري حاليا التجارب ما قبل السريرية لهذا اللقاح ضد سلالات الفيروس التاجي، بما في ذلك متغير دلتا. وأكملت الشركة اختبارا تجريبيا للقاح على الحيوانات.