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«بيطري الغربية»: ذبح 407 رأس ماشية في ثاني أيام العيد مجانًا

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«بيطري الغربية»: ذبح 407 رأس ماشية في ثاني أيام العيد مجانًا «بيطري الغربية»: ذبح 407 رأس ماشية في ثاني أيام العيد مجانًا

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أعلنت مديرية الطب البيطري بالغربية، الخميس، ذبح 407 رأس من (الجمال، الضأن، الماعز، الأبقار، الجاموس) داخل 20 مجزر منتشرة على مستوى المحافظة وذلك في إطار حرص المحافظة على الحفاظ على منع الذبح في الشوارع العامة والحفاظ على صحة المواطنين وتطبيق الكشف الدقيق على الأضحية منعاً لحدوث أي أوبئة تضر بالصحة العامة للمواطنين.

يذكر أن محافظ الغربية قد أصدر القرار رقم (829) الذي حظر إقامة شوادر لبيع الأضاحي في الشوارع العامة بالمدن والقرى بنطاق المحافظة إلا بتصريح مسبق بذلك شريطة عدم إعاقة حركة السير في الشوارع أو عمل إشغالات للمرور أو إحداث تلوث للبيئة وتراكم للمخلفات.

المصرى اليوم

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