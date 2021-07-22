ضبط 120 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مجهولة المصدر بالشرقية

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وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطري، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محال الجزارة، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقتة للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية، وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي هذا الإطار، ترأس أحمد إبراهيم مدير إدارة تموين العاشر من رمضان، حملة على محلات الجزارة والمطاعم والمحال التجارية، أسفرت الحملة عن تحرير ٢ محضر ضد أصحاب محال الجزارة بالمدينة لقيامهم بالذبح خارج المجازر الحكومية، وتم التحفظ على ٣٠ كيلو لحم بقرى بالعظم.

كما قامت الحملة بتحرير محضر ضد أحد أصحاب مطاعم الأسماك ،لوجود أسماك مجهولة المصدر وتم التحفظ على ٣٥ كيلو سمك مجهول المصدر.

كما تمكنت الحملة من تحرير ٢ محضر ضد أصحاب مطاعم الوجبات، لوجود دواجن غير صالحة للإستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر ،وتم التحفظ على ٥٥ كيلو فيليه دواجن، بالإضافة إلى تحرير ٤ محاضر ضد أصحاب أنشطة تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار.