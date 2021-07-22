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النفط تتراجع وبرنت عند  72.12 دولاراً للبرميل

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أسعار النفط تتراجع وبرنت عند  72.12 دولاراً للبرميل النفط تتراجع وبرنت عند  72.12 دولاراً للبرميل
الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط انخفض 0.1 بالمئة

أسعار النفط تتراجع وبرنت عند  72.12 دولاراً للبرميل

تراجعت النفط اليوم الخميس بعد زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية ووسط تنامي إصابات كوفيد-19 التي تهدد الطلب، لكن الأسعار حافظت على معظم مكاسب الجلسة السابقة لتوقعات باستمرار شح الإمدادات حتى نهاية العام.


وفي الساعة 0644 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت منخفضاً 11 سنتاً بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 72.12 دولاراً للبرميل، بعد صعوده 4.2 بالمئة في الجلسة السابقة. وانخفض الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط ستة سنتات أو 0.1 بالمئة ليسجل 70.24 دولاراً للبرميل، بعد أن ارتفع 4.6 بالمئة أمس الأربعاء.


وقال إدوارد مويا، كبير المحللين في أواندا: "التقلبات في الطاقة مازالت كبيرة مع محاولة المتعاملين استيعاب ضعف الطلب في المدى القصير من جراء بواعث القلق حيال السلالة دلتا وتوقعات استمرار شح الخام لنهاية العام."


وتابع "سيكابد النفط مصاعب لتعويض خسائره إلى أن يبدأ انحسار موجة القيود الجديدة في أنحاء جنوب شرق آسيا وأستراليا وأوروبا."


أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، 2.1 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 439.7 مليون برميل، في زيادة لم تكن متوقعة هي الأولى منذ مايو أيار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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