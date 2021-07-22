«بيطرى الإسكندرية»: ذبح 651 رأس في ثانى أيام العيد بالمجازر.. والحصيلة تصل 1394

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قال الدكتور يوسف شباط مدير مديرية الطب البيطرى في الاسكندرية، أن مجازر المحافظة الحكومية قامت بذبح 651 رأس ماشية (أبقار وجاموس وأغنام) بالمجان للمواطنين في ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، بناءا على قرار المحافظ في هذا الشأن.

وأوضح «شباط» لـ«المصرى اليوم»، أن حصيلة اليومين ترتفع لـ 1394 رأس بعدما كانت في اليوم الأول 743 ذبيحة، مشير إلى أن اليوم الثانى شهد ذبح ٤١٤ رأس أبقار و٢٠ رأس جاموس و٢١٧ رأس ضان.

وأوضح أن إجمالي مذبوحات المجازر خلال الـ١٠ ايام السابقه حتي وقفه عيد الاضحي، بلغت ٢١٧٢٠ ذبيحه، مشيرا إلى أن أعداد المذبوحات في مجازر الإسكندرية هذا العام تعتبر هي اكبر اعداد مذبوحات على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وذلك يرجع إلى قرار المحافظ رقم ٢١٣ لسنه ٢٠٢١.