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القيادة تهنئ بذكرى اليوم الوطني و"الملك" يشيد بالعلاقات المتميزة

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القيادة تهنئ السيسي بذكرى اليوم الوطني و"الملك" يشيد بالعلاقات المتميزة القيادة تهنئ بذكرى اليوم الوطني و"الملك" يشيد بالعلاقات المتميزة
أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الشقيق باطراد التقدم والازدهار

القيادة تهنئ السيسي بذكرى اليوم الوطني و

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس عبد الفتاح رئيس جمهورية العربية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.


وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.


وأشاد - أيده الله - بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين، والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.


وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة، للرئيس عبدالفتاح السيسي.


وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق المزيد من الرقي والازدهار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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