تردد قناة مكسبي سبورت الرياضية المفتوحة Maksby Sport والعامة

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ارتفع البحث اليوم عن تردد قناة مكسبي سبورت الرياضية Maksby Sport وأيضًا تزايد البحث اليوم عن تردد قناة مكسبي العامة، وتتخصص قناتي مكسبي في تقديم مجموعة المباريات الهامة والأحداث الرياضية والمصارعة الحرة، وكذلك المسلسلات ذات معدلات المشاهدات المرتفعة.

تبث قناة مكسبي سبورت برامجها عبر قمر النايل سات من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11595

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي

تبث قناة مكسبي العامة Mksaby برامجها من القمر الصناعي النايل سات عبر التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 11411

لاستقطاب: أفقي

معدل التصحيح 4/3

معدل الترميز: 27500

يحب عشاق متابعة والأحداث الرياضية الهامة متابعة قناة مكسبي سبورت الرياضية وكذلك قناة مكسبي العامة لمتابعة أهم مباريات الدوريات العالمية، وأهمها الدوري الأوروبي والدوري الإنجليزي ودوري أبطال أفريقيا 2021 وكأس العالم للأندية، كما تعرض قناة مكسبي العامة المصارعة الحرة والمسلسلات والأفلام والمسرحيات ذات الشعبية العالية.

وتنقل قناة مكسبي عدد كبير من المباريات من المفترض أن لها حقوق بث حصرية لقنوات أخرى، إلا أنه لم تعلن أيًا من القنوات المالكة لحقوق البث اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد قناة مكسبي، كما لم تعلن قناة مكسبي عن التوصل لاتفاق قانوني مع الشركة المالكة حقوق البث يبيح لها اعادة البث.

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