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شاركت الفنانة فيفي عبده، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، مقطع فيديو جديد خلال حضورها لحفلة الهضبة عمرو دياب بالساحل الشمالي، حيث كان يبدو عليها السعادة والفرح، خاصة بعد لمح عمرو دياب فيفي، فرفع يده محيياً إياها، وقال اسمها في الميكروفون: «فيفي».

وعلقت فيفي عبده، بطريقتها الطريفة المشهورة على الفيديو كاتبة: «النهاردة أول يوم أخرج من فترة طويلة رحت حفلة عمرو دياب في Kiki’s الساحل الشمالي وانبسط جداً الاجواء رائعة عيد سعيد علينا جميعاً بحبكم اوي خمسة مواه».

وتفاعل معها عدد كبير من الجمهور، حيث تخطت عدد مشاهدات الفيديو 300 ألف خلال 6 ساعات، وكانت جميع التعليقات تشيد بحيويتها وتمتعها بالحياة.