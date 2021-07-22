عسير : القبض على مواطن أطلق النار على آخر لخلافهما على أفضلية السير
رصدت وزارة الحج مخالفات في شأن الوجبات مسبقة التحضير المقدمة للحجاج، وذلك بتقديم وجبات لا تتوافر فيها الاشتراطات المنصوص عليها في...
حطم بنك الأصول الوراثية لأصناف نخيل التمر في مركز النخيل والتمور في الأحساء التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة، الرقم القياسي،...
بينما قدرت وزارة الصحة معدل إشغال الأسرة لكل 100 سرير في كل المستشفيات التابعة لها بـ61.2 سرير لكل 100 سرير، تصدرت مستشفيات محافطة جدة...
ألحقت الأمطار والسيول التي شهدتها منطقة نجران، خلال اليوم الأول لعيد الأضحى الضرر بأكثر من 50 أسرة، وداهمت السيول المنازل وألحقت...
أكمل حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات الثلاث، الأربعاء أول أيام التشريق «يوم القَر»، وسط تنظيم دقيق وإجراءات احترازية عالية،...
احتفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الأربعاء، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، بوصول الحجاج إلى المسجد الحرام...
أنهى حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات الثلاث اليوم أول أيام التشريق «يوم القَر»، وسط تنظيم دقيق وإجراءات احترازية عالية، وتحقيق...