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عسير : القبض على مواطن أطلق النار على آخر لخلافهما على أفضلية السير

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الحج تتوعد مخالفي وجبات ضيوف الرحمن بعقوبات وجزاءات

رصدت وزارة الحج مخالفات في شأن الوجبات مسبقة التحضير المقدمة للحجاج، وذلك بتقديم وجبات لا تتوافر فيها الاشتراطات المنصوص عليها في...

aeeead09f3.jpgمكة المكرمة :الوطن
151e7bc7a3.jpg12 ذو الحجة 1442 هـ

رقم جديد للأحساء في Guinness

حطم بنك الأصول الوراثية لأصناف نخيل التمر في مركز النخيل والتمور في الأحساء التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة، الرقم القياسي،...

icon-byline.pngالأحساء: عدنان الغزال
icon-clock.png12 ذو الحجة 1442 هـ

عاجل | مستشفيات جدة ونجران الأعلى في إشغال الأسرة

بينما قدرت وزارة الصحة معدل إشغال الأسرة لكل 100 سرير في كل المستشفيات التابعة لها بـ61.2 سرير لكل 100 سرير، تصدرت مستشفيات محافطة جدة...

icon-byline.pngالرياض: سليمان العنزي
icon-clock.png12 ذو الحجة 1442 هـ

السيول تداهم 50 أسرة بنجران

ألحقت الأمطار والسيول التي شهدتها منطقة نجران، خلال اليوم الأول لعيد الأضحى الضرر بأكثر من 50 أسرة، وداهمت السيول المنازل وألحقت...

icon-byline.pngنجران: قاسم الكستبان
icon-clock.png12 ذو الحجة 1442 هـ

44 % من الحجاج نساء وباركودات للمناسك

أكمل حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات الثلاث، الأربعاء أول أيام التشريق «يوم القَر»، وسط تنظيم دقيق وإجراءات احترازية عالية،...

icon-byline.pngالمشاعر المقدسة: بعثة الوطن
icon-clock.png12 ذو الحجة 1442 هـ

الاحتفاء بالحجاج ثاني أيام العيد بالمسجد الحرام

احتفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الأربعاء، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، بوصول الحجاج إلى المسجد الحرام...

icon-byline.pngالمشاعر المقدسة: فهد الإحيوي
icon-clock.png11 ذو الحجة 1442 هـ

تنظيم دقيق بأول أيام التشريق

أنهى حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات الثلاث اليوم أول أيام التشريق «يوم القَر»، وسط تنظيم دقيق وإجراءات احترازية عالية، وتحقيق...

icon-byline.png مكة المكرمة: فهد الإحيوي
icon-clock.png11 ذو الحجة 1442 هـ

الوطن السعودية

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