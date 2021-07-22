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فنانون تعرضوا لأخطاء طبية .. «مصابون ومتوفون».. تعرف عليهم

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فنانون تعرضوا لأخطاء طبية .. «مصابون ومتوفون».. تعرف عليهم فنانون تعرضوا لأخطاء طبية .. «مصابون ومتوفون».. تعرف عليهم

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لم تكن الفنانة ياسمين عبدالعزيز، المريضة أو الفنانة الأولى التي تعاني من تعرضها لخطأ طبي، والتى تواجه غيبوبة تامة بعد إصابتها بتلوث بكتيري خلال إجراء الأطباء عملية لها.

سبق ياسمين، تعرض الفنانة فيفي عبده لمشكلة صحية، بعد خطأ طبي من أحد الممرضين الذي كان يزودها بحقنة خطأ في منطقة الظهر، وهذا الامر ألزمها الفراش لمدة 3 أشهر.

كذلك الفنانة فاطمة كشري خضعت لعملية جراحية ونسى الطبيب الشاش الطبي في بطنها.

الفنانة حورية فرغلي اضطرت لإجراء أكثر من عملية تجميل خلال الأعوام الماضية عقب سقوطها من حصان، إلى أن حدث لها خطأ طبي عرّض أنفها لكسر مضاعف، مما أدى لشعورها بصعوبة في التنفس.

وسبق أن تعرض الفنان الراحل محمود عبدالعزيز لخطأ طبي عقب جراحة لإصلاح ضرر بأسنانه، مما تسبب في إصابته بفيروس أدى لاحقا لإصابته بأورام انتشرت في كامل جسده وأدت لوفاته.

الفنان الراحل نجيب الريحاني أصيب بمرض التيفوئيد، وعقب احتجازه بأحد المستشفيات، قام ممرض بإعطائه جرعة زائدة من أحد العقاقير التي أدت إلى وفاته على الفور.

ورحلت الفنانة سعاد نصر عقب تعرضها لخطأ طبي حيث فقدت حياتها، بعد أن دخلت إلى المستشفى لإجراء عملية تجميل، وأدى خطأ طبي من طبيب التخدير لدخولها في غيبوبة لمدة عام ثم توفيت.

وتوفى الفنان طلعت زين نتيجة خطأ طبي داخل غرفة العمليات أثناء جراحة لتنظيف واستئصال جزء تالف من الرئة.

وتوفي الفنان الراحل أحمد راتب نتيجة خطأ طبي عقب تجمع مياه في الرئة قبل 3 أشهر من وفاته، وبعدما وصف له الطبيب دواء لعلاج الحالة، نسي أن يعلمه بالتوقف عن تناوله بعد 30 شهور، ليتوفى الممثل بعدما استمر بأخذ العلاج.

المصرى اليوم

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