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شديدة الانتشار والعدوى .. سلالة دلتا من ستسيطر على العالم الأشهر المقبلة

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شديدة الانتشار والعدوى .. سلالة دلتا من فيروس كورونا ستسيطر على العالم الأشهر المقبلة شديدة الانتشار والعدوى .. سلالة دلتا من ستسيطر على العالم الأشهر المقبلة

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أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، أن المتحور «دلتا» من ، الشديد العدوى هو السلالة الأكثر هيمنة خلال الأشهر المقبلة حيث أنه حاليا المسؤول عن أكثر من 75 في المئة من الإصابات الجديدة في عدد من الدول الكبرى، وفقا لسكاي نيوز.

وظهر «دلتا» للمرة الأولى في الهند، وينتشر حاليا في 124 دولة وإقليماً، مقابل 180 دولة يتفشى فيها متحوّر «ألفا» الذي ظهر في بريطانيا، بينما ينتشر متحور «بيتا» في 130 دولة والذي تم رصده لأول مرة في جنوب أفريقيا، بالاضافة إلى 78 دولة يوجد فيها متحور جاما الذي ظهر في البرازيل.

وقالت المنظمة: «من المتوقع أن يحل متحور دلتا مكان المتحورات الأخرى بسرعة ليصبح السلالة المهيمنة (من كورونا) الأكثر انتقالاً في الأشهر المقبلة».

وأصبح متحور دلتا من كورونا هو الاكثر انتشارا حيث أن 75 في المئة من الإصابات الجديدة في عدد كبير من الدول، بينها الهند والصين وروسيا وإندونيسيا وأستراليا وبنغلادش وبريطانيا وجنوب إفريقيا والبرتغال وإسرائيل.

ولم تتضح بعد، وفق المنظمة، «الآلية الدقيقة» التي تجعل هذا المتحور أكثر قابلية للانتقال مقارنة مع السلالات الأخرى.

وأحصت المنظمة تسجيل نحو 3،4 مليون إصابة جديدة بكورونا خلال الأسبوع الممتد من 12 إلى 18يوليو، بزيادة نسبتها 12 في المئة عن الأسبوع السابق.

وحذّرت من أنه «بهذا المعدل، من المتوقع أن يتجاوز العدد الاجمالي المبلغ عنه منذ بداية الوباء في أنحاء العالم إلى 200 مليون في الأسابيع الثلاثة المقبلة».

وبرّرت هذا المسار بأربعة عوامل تتلخّص، بظهور سلالات أكثر قابلية للانتشار، والتراخي في اتباع تدابير الصحة العامة واختلاط اجتماعي أقوى وواقع أن العديد من الأشخاص لم يتلقوا اللقاح بعد.

وارتفع، خلال الأسبوع الماضي، عدد الحالات الجديدة بنسبة ثلاثين في المئة في غرب المحيط الهادئ و21 في المئة في أوروبا، بحسب المنظمة.

وسجّلت إندونيسيا العدد الأكبر من الإصابات (350273) بزيادة قدرها 44 في المئة، تليها بريطانيا (296447) بزيادة 41 في المئة، ثم البرازيل (287610) التي سجّلت انخفاضاً بنسبة 14 في المئة. بينما كان عدد الوفيات الأسبوعي، 57 ألف شخص.

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