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بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في حادثى تصادم بقنا

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بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في حادثى تصادم بقنا بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في حادثى تصادم بقنا

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أصيب 6 أشخاص، بينهم عامل وطفلين إثر وقوع حادثي تصادم بمركزي قوص والوقف، بمحافظة قنا.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق الإسعاف بإصابة 4 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل مع جرار زراعي أعلى كوبري العاقولا، بقرية حجازة في قوص حيث تبين إصابة محمد عربي أحمد، 31 عامًا، وطفليه، أحمد 5 أعوام، وعمار 4 أعوام، وشقيقه أحمد عربي أحمد، 36 عامًا، جرى نقلهم لمستشفى قوص.

كما تلقى إخطارًا آخر من مجلس مدينة الوقف بوقوع حادث تصادم دراجتين بخارتين اسفر عن إصابة كلا من أحمد مهران محمد الدقن، 17 عامًا من قرية السماينة، وعماد أحمد محمد، 25 عامًا من الوقف، تم تحويلهم لمستشفى قنا العام فتحرر محضر بالواقعتين وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات.

المصرى اليوم

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