«زي النهارده» معركة أنوال بين قوات الريف والاحتلال الإسبانى 22 يوليو 1921

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كانت معركة أنوال جزءا من حرب الريف وقد وقعت «زي النهارده»فى 22 يوليو 1921، وانتهت بانتصار قوات الريف بقيادة الأمير عبدالكريم الخطابى على الإسبان رغم صغر جيشه قياسا بالجيش الإسبانى، وتعد هذه المعركة من أهم المعارك التي شهدها العالم الحديث في القرن العشرين،أما عن الخلفية التاريخية لهذه المعركة فتقول إن مؤتمر الجزيرة الخضراء سنة 1906 تمخض عن وضع المغرب تحت الحماية الأجنبية فاستهدفت إسبانيا شماله وجنوبه، بينما ركزت فرنسا على وسطه. لكن إسبانيا أثناء تغلغلها في منطقة الريف الشرقى واجهت مقاومةشرسة قادها محمدالشريف أمزيان من 1906إلى 1912وبعد موت أمزيان في 1912 واصلت أسرة عبدالكريم الخطابى النضال ضد الاستعمارين الإسبانى والفرنسى. ولما وقف محمد عبدالكريم الخطابى على أطماع إسبانيا الاستعمارية في الريف الشرقى قررأن يؤسس إمارة جهادية فوحد القبائل ونظم جيشه أحسن تنظيم،وكانت إسبانيا قد عقدت العزم على احتلال خليج الحسيمةبعد أن عقد المقيم العام الجنرال بيرينجير صلحا مع قبائل الريف،وعلى الرغم من هذا كان الريفيون يعدون العدة للانقضاض على عدوهم سلبسترى الذي أحرق غلتهم ومنازلهم، وصادر ممتلكاتهم ودفعهم إلى الهجرة نحو الجزائر خوفا من بطشه، وقد اتفق الجنرال بيرينجير مع رئيس الشرطة الأهلية بمليلية الكولونيل جبريل موراليس على التوجه نحو الريف للتفاوض مع عبدالكريم؛ وذلك بإغرائه بـ7 ملايين دولار، زيادة على أسلحة حديثة وجميع أنواع الذخيرة التي تمكنه من مقاومة الجيش الفرنسى مقابل التنازل عن خليج الحسيمة.لكنه رفض وحذر الإسبان من محاولتهم اجتياز وادى أمقران، أثارهذا التهديد حفيظة سلبسترى وسخر من تهديدات عبدالكريم، واقترب من ظهار أبران في أواخر مايو 1921 فتصدى الريفيون له وأوقعوا به هزيمة ثقيلة، وتوجه الثوار بهجوم ضد مركز أبران فاقتحموه وأصدر الجنرال برينجير أوامره لسلبسترى بعدم التقدم إلى الأمام، لكنه لم يذعن وتقدم نحو أنوال للسيطرة على الموقع هناك ونشبت معركة حامية الوطيس دامت خمسة أيام شارك فيها العدو بـ25 ألفا من الجنود في مواجهة عبدالكريم الخطابى على رأس 1500 جندى والتقى الجيشان في أنوال في 22 يوليو من السنة نفسها، وانتهت الحرب بانتصار ساحق لقوات الريف