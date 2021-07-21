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قام الموقع الرسمي لنادي الزمالك بإضافة جملة «الأكثر تتويجًا في القرن العشرين» بجوار شعار النادي على الصفحة الرئيسية للموقع.

ولم يتوانَ مسؤولو الزمالك عن إثارة القضية بشتى الطرق، خاصةً في عهد مرتضى منصور، رئيس النادي السابق، الذي دائما ما كان يذكر قضية نادي القرن في كل لقاء له تقريبًا.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» منح لقب نادي القرن للنادي الأهلي عام 2001، وذلك بحساب النقاط، وهو ما يرفضه مسؤولو الزمالك وجماهيره، حيث يؤكدون أنهم الأحق باللقب وفقًا للبطولات.

الزمالك

ورغم مرور أكثر من عقدين من الزمان، تحرص جماهير القلعة البيضاء على تذكر الأمر دائما بحقها في حصد اللقب، الذي فاز به الفريق الأحمر وواجه ريال مدريد نادي القرن الأوروبي، في احتفالية ضخمة مطلع الألفية الحالية.

ويرى الزمالك أنه الأحق باللقب لحصوله على بطولات قارية أكثر من الأهلي في القرن الماضي، ويرى جمهور القلعة البيضاء أن الاحتكام للنقاط كان «ظالمًا».

وحصل نادي الزمالك على 9 ألقاب قارية في القرن العشرين، تنوعت بين بطولات كاف المختلفة من كأس أفريقيا للأندية الأبطال وكأس السوبر الأفريقي وغيرها.

أما النادي الأهلي، فقد حصل على 7 ألقاب في نفس الفترة، انحصرت في كأس أفريقيا للأندية الأبطال وكأس أبطال الكؤوس والكأس الأفروآسيوية.

بطولات الزمالك: 9 (4 كأس أفريقيا للأندية الأبطال، 2 الكأس الأفروآسيوية، 2 كأس السوبر الأفريقي، 1 كأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس).

بطولات الأهلي: 7 (2 كأس أفريقيا للأندية الأبطال، 4 كأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، 1 الكأس الأفروآسيوية).

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية رفضت طلب الزمالك إلى تقدم به عام 2020 بتسجيل العلامة التجارية الزمالك نادي القرن الحقيقي لكرة القدم شعاراً للنادي.

وقال جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة إنه تم الفحص الفني لطلب الزمالك واستقر الفحص إلى رفض العلامة التجارية لحصول النادي الأهلي على نفس العلامة كنادي القرن في أفريقيا.