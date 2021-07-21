ميكيسون صفقة الأهلي المنتظرة.. طرده موسيماني 3 مرات فرد بصاروخ وتصريح ناري

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أنباء قوية متداولة خلال الساعات الأخيرة عن اقتراب النادي الأهلي من حسم صفقة التعاقد مع الموزمبيقي لويس ميكيسون، الجناح الهجومي لفريق نادي سيمبا التنزاني، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

ميكيسون الموزمبيقي الجنسية الذي بلغ عامه الـ26 في مايو الماضي، يشغل صانع الألعاب والجناح الأيمن.

وخطف لويس الأنظار إليه بشدة في النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا بالمساهمة في 6 أهداف «صنع 3 وسجل مثلها».

وخاض اللاعب 27 مباراة دولية بقميص منتخب بلاده، ونجح في تسجيل 4 أهداف رسمية.

ميكيسون كان على موعد مع أشهر أهدافه في النسخة المنصرمة من دوري الأبطال في شباك الأهلي خلال لقاء مرحلة المجموعات، والذي دون من خلاله الهزيمة الوحيدة في مشوار المارد الأحمر الذي حافظ على اللقب وتُوج بطلاً لإفريقيا في تلك النسخة للمرة الثانية على التوالي.

لويس ميكيسون يعرفه موسيماني، المدير الفني للأهلي، جيدًا، حيث دربه خلال فترة قيادته لفريق صن داونز الجنوب إفريقي، ولكن الغريب في الأمر أن المدير الفني الحالي لقلعة الجزيرة قام بإعارة اللاعب خلال 3 مناسبات رافضًا الاستعانة بخدماته داخل صفوف الفريق الأصفر.

وأعار صن داونز بفرمان من موسيماني لويس ميكيسون لأندية رويال إيجلز وشيبا يونايتد الجنوب إفريقيين وسونجو الموزمبيقي، قبل أن يرحل اللاعب لصفوف سيمبا التنزاني في يناير من العام الماضي.

لويس ميكيسون بعد تسجيله هدفً صاروخيًا في شباك الشناوي تسبب في الخسارة الوحيدة للأهلي في النسخة الماضية من دوري الأبطال رد قائلًا: «موسيماني جعلني أقوى»، في إشارة منه إلى الرد على المدير الفني الجنوب إفريقي داخل الملعب وإسقاط فريقه بعد سلسلة من عدم الرضا الفني عن مستواه في صن داونز وخروجه معارًا خلال 3 مناسبات.

ومع أنباء مفاوضات مع اللاعب والتي أكد خلال ميكيسون أنه لا يعرف عنها شيئًا والتفاصيل دومًا مع وكيله، طُرحت العديد من علامات الاستفهام حول رغبة الأهلي في التعاقد مع اللاعب في ظل عدم قناعة موسيماني بمستواه خلال مشواره مع صن داونز وأمور دفعته للتخلص من الموزمبيقي من خلال الإعارة في 3 مرات متتالية.