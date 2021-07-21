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ثاني وثالث أيام العيد .. راغب علامة في ضيافة أمير كرارة

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ثاني وثالث أيام العيد .. راغب علامة في ضيافة أمير كرارة ثاني وثالث أيام العيد .. راغب علامة في ضيافة أمير كرارة

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يحل المطرب اللبناني راغب علامة ضيفا على برنامج «سهرانين»، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON، ثاني وثالث أيام عيد الأضحى المبارك، في الساعة التاسعة مساء.

ففي حلقتي الأربعاء والخميس، يتحدث «علامة» عن مسيرته الفنية، وعلاقته بعدد من نجوم الفن، والمواقف الطريفة التي جمعته ببعضهم، على رأسهم الفنانة فيفي عبده التي غضبت منه بسبب جملة سمعتها منه بشكل غير صحيح.

أيضا يروي راغب علامة ذكرياته مع والدته، وأبرز أحداث الطفولة. كما يقدم العديد من الأغنيات داخل الاستوديو على مسرح «سهرانين»، بتوزيع أوركسترا سينيكوب بقيادة المايسترو جورج قلتة.

المصرى اليوم

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