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تردد قناة وقناة دي إم سي دراما الجديد على النايل سات

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تردد قناة dmc وقناة دي إم سي دراما الجديد على النايل سات تردد قناة وقناة دي إم سي دراما الجديد على النايل سات

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تزايد البحث عن تردد قناة dmc الجديد 2021، وأيضًا تردد قناة دي إم سي دراما الجديد على القمر الصناعي نايل سات، وخصوصًا خلال إجازة عيد الأضحي المبارك، وخصوصًا أن بعض المواطنين تعودوا قضاء إجازة العيد أمام الفضائيات لمشاهدة برامج الاحتفال بعيد الأضحي المبارك.

التردد: 11449.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة دي إم سي دراما – drama

التردد: 11449.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز:27500.

تتميز قناة دي إم سي بتقدم مجموعة متميزة من البرامج وخصوصًا برامج الأسرة، ولذلك يتزايد البحث عن تردد dmc ومن أشهر برامجها برنامج صاحبة السعادة الذى تقدمه الفنانة الكبيرة اسعاد يونس، وبرنامج السفيرة عزيزة والذى تقدمه الإعلامية الكبيرة سناء منصور، وبرنامج لعلهم يفقهون والذى يقدمه الشيخ خالد الجندي والشيخ رمضان عبد المعز، وبرنامج أتوبيس السعادة الذي يقدمه الإعلامي أحمد يونس لدعم مبادرة حياة كريمة ويصطحب خلاله عدد من الشباب فى أتوبيس لزيارة تلك القري لتقديم دعم للأهالي بالتعاون مع عدد من المؤسسات الخيرية.

وقدمت قناة dmc توضيحي على موقعها يبين كيفية ضبط تردد قناتي دي إم سي و dmc دراما الجديد على النايل سات .

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