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طائرة مساعدات إنسانية أردنية الى تونس

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طائرة مساعدات إنسانية أردنية الى تونس طائرة مساعدات إنسانية أردنية الى تونس

جى بي سي نيوز :- تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية من صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم قامت الهيئة الخيرية ‏الأردنية الهاشمية وبالتنسيق مع وزارة الصحة الأردنية والقوات المسلحة – الجيش العربي بتجهيز وأرسال طائرة مساعدات طبية ‏عاجلة الى الشعب التونسي الشقيق‎.‎

وتحمل الطائرة علاجات وأجهزة ومستلزمات طبية للتخفيف من آثار جائحة كورونا وسيتم تسليمها الى الجهات المختصة هناك‎.‎

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية د. حسين الشبلي: “حسب التوجيهات الملكية السامية تم التواصل مع وزارة الصحة ‏الأردنية لتأمين المستهلكات والمواد الطبية بناء على الاحتياجات التي تم الحصول عليها من التونسية، وبالتنسيق مع القوات ‏المسلحة الأردنية – الجيش العربي ليتم تسليمها الى الجهات المختصة في تونس لدعم الجهود الطبية والصحية للتخفيف على الأشقاء ‏في تونس في مواجهة جائحة كورونا‎”‎.

ومن الجدير بالذكر بأنه سيقوم باستقبال طائرة المساعدات الانسانية سعادة السفير الأردني في تونس ماهر الطراونة وعدد من ‏المسؤولين هناك‎.‎

 

 

جي بي سي نيوز

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