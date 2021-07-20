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لبنان.. مرشح مناهض لأحزاب الطبقة الحاكمة نقيبا للمهندسين

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لبنان.. مرشح مناهض لأحزاب الطبقة الحاكمة نقيبا للمهندسين لبنان.. مرشح مناهض لأحزاب الطبقة الحاكمة نقيبا للمهندسين

جي بي سي نيوز :- فاز مرشح لائحة "النقابة تنتفض" عارف ياسين في انتخابات نقابة المهندسين بلبنان، والذي يعتبر مرشح المجتمع المدني في وجه تكتل أحزاب السلطة التي لطالما أبرمت تحالفات ومضت في خصومات بهدف السيطرة على القرار في النقابات المهنية.

وحصد ياسين أصوات 6798 صوتا في النتائج النهائية مقابل 1528 لمن خلفه في النتائج.

وأشارت الأرقام إلى نيل لائحة النقابة تنتفض 72 في المئة من أصوات المقترعين في مقابل لوائح السلطة.

وقال ياسين في كلمة عقب فرز النتائج إن زمن المعجزات ولى وعلى عاتقنا جميعا أن نحمي وطننا فأهل البيت مهما كانوا مختلفين يلتجئون إلى بيتهم ويحتمون بحضن أمهم النقابة مشددا على أن المؤسسات تبنى بالاستمرارية.

في حين غردت صفحة "النقابة تنتفض" على تويتر "اليوم النصر لروحية 17 تشرين، بفوز عارف ياسين مع 9 أعضاء في مجلس النقابة و4 في صندوق التقاعد بفارق أصوات تخطى3 أضعاف، معهم تحررت نقابة المهندسين من سيطرة أحزاب السلطة وحققت النقابة تنتفض انتصارها في مجلس النقابة بمرشحيها وبرنامجها".

وفيما جرت الانتخابات في أجواء هادئة سبقتها أجواء تنافسية مشحونة لاسيما في صفوف ماكينات السلطة الانتخابية حيث تناول مهندسون تغريدات وتعليقات تفيد أن عددا من الأحزاب اتصل بمهندسين مغتربين عارضا عليهم التكفل بكلفة سفرهم إلى بيروت مقابل المشاركة في الاقتراع والتصويت لمرشحيهم.

سكاي نيوز 

جي بي سي نيوز

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