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إصابات باشتباك مسلّح داخل مخيم "عين الحلوة" في لبنان ..

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إصابات باشتباك مسلّح داخل مخيم "عين الحلوة" في لبنان .. بالفيديو إصابات باشتباك مسلّح داخل مخيم "عين الحلوة" في لبنان ..

جي بي سي نيوز :- أصيب ثلاثة أشخاص في اشتباك مسلّح، وقع فجر الأحد، في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وقالت وسائل إعلام لبنانية إن الاشتباكات وقعت قرب مسجد "النور" في الشارع التحتاني للمخيم الواقع جنوب لبنان.

وذكرت مواقع أن طرفي الاشتباك هما عنصر في قوات الأمن الفلسطيني، وناشط إسلامي، قبل أن يتطور الأمر إلى اشتباك بين أنصار الطرفين، استخدمت فيه الأسلحة النارية بالإضافة إلى قنبلة يدوية.

وتضرر عدد من المنازل والسيارات والمحال التجارية في حي الزيب داخل المخيم.

وبعد نحو ساعة على الاشتباك، تدخلت قيادات من حركة فتح وأخرى إسلامية لاحتواء الاشتباك.

وقبل يومين وقع انفجار غامض داخل المخيم أيضا أدى إلى تحطم جزئي لإحدى السيارات.

وتسود حالة من التوتر بين عناصر الفصائل الفلسطينية بين الفينة والأخرى داخل المخيم الذي يضم نحو 130 ألف لاجئ، يعانون ظروفا معيشية قاهرة.

عربي 21 

جي بي سي نيوز

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