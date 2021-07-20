وكيل مطرانية إسنا يزور مركز الشرطة للتهنئة بعيد الأضحى المبارك

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توجه القس متاؤس القمص زخاري كاهن كنيسة الأم دولاجي بإسنا، ووكيل مطرانية إسنا للإقباط الأرثوذكس، والقس فيلوباتير سيفين راعي كنيسة العذراء مريم بإسنا، وعماد شاكر المستشار القانوني للمطرانية، إلى مركز شرطة إسنا لتقديم التهنئة للقيادات الأمنية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وكان في إستقبالهم، العميد محمد ابوعايد مأمور مركز شرطة إسنا، والرائد محمد الجمل معاون أول مباحث مركز شرطة إسنا، والنقيب ايمن محروس، والنقيب محمد عبدالقادر، والنقيب محمد الحطايبي، وبعض ضباط مباحث المركز والأفراد.

وعبر الجميع عن تقديرهم وامتنانهم للروابط والعلاقات الأخوية والمحبة التي تجمع بين أبناء المحافظة وقيادتها الدينية والأمنية والشعبية.

ومن جانبه قال القس متاؤس زخاري، بإسم نيافة الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت، نقدم خالص التهنئة للقيادات الأمنية بالمحافظة ولشركاء الوطن من أبناء محافظة الأقصر العريقة من مسيحيين ومسلمين، باعتبارهم شعب واحد في وطن ومصير واحد، مؤكداً أن أعياد المصريين واحدة نحتفل بها جميعاً في جو من الود والمحبة بين أبناء الوطن الواحد فالأديان جاءت من أجل المحبة والسلام، وبناء ثقافة الود والتحلي بالفضيلة.