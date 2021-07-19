رئاسة الحرمين: 100 مليون مستمع لخطبة يوم عرفة بجميع أنحاء العالم

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أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن عدد المستمعين لخطبة يوم عرفة اليوم الإثنين، بلغ نحو 100 مليون مستفيد ومستمع حول العالم، مؤكدة نجاح خطة مشروع «خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطبة عرفة وخطب الحرمين».

وأوضحت رئاسة الحرمين، أنها بثت خطبة يوم عرفة للحجيج ولجميع المسلمين في العالم الإسلامي وجميع بقاع الأرض، وللمهتمين والراغبين للاستماع للخطبة من المسلمين غير الناطقين بالعربية وغير المسلمين، ولإيصال رسالة الحرمين الشريفين، وإظهار رسالة المملكة العربية السعودية وما يتميز بها من تسامح وتحاب ودعوة إلى الوسطية والاعتدال.

وذكرت أنها بثت الخطبة في أنحاء العالم بـ10 لغات مختلفة، وهي: الإنجليزية – الفرنسية – الملاوية – الأردية – الفارسية – الروسية – الصينية – البنغالية – التركية – الهوسا.

وبينت أن نسبة الاستماع للمستفيدين من جميع اللغات التي يبث بها المشروع، باللغة الملايو (٥٣.٥٪؜) اللغة الإنجليزية (١٢.٤٪؜)، واللغة الفرنسية (٧.٨٪؜)، واللغة الصينية (٦.٣٪؜)، واللغة الأوردية (٤.٤٪؜)، واللغة الفارسية (٣.٧٪؜)، واللغة البنغالية (٣.٤٪؜)، واللغة الهوسا (٣.٢٪؜) واللغة الروسية (٢.٨٪؜) واللغة التركية (٢.٥٪؜).

واستخدمت الرئاسة في بث خطبة يوم عرفة، التطبيقات الإلكترونية، ومنصة منارة الحرمين، وترددات البث عبر أثير الإذاعات، في المسجد الحرام والمشاعر المقدسة، وعبر الترجمة في قناة القرآن الكريم وقناة السنة النبوية، باستخدام أحدث أجهزة البث التي تبث هذه الترددات من جوار المسجد الحرام للعالم كافة، وفق البيان.