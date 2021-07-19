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وزيرة التضامن تعلن إطلاق الهلال الأحمر المصري معونة الدعم الإغاثي للفلسطينيين

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في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية، أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس جمعية الهلال الاحمر المصري انطلاق معونة الدعم الاغاثي العاجل الرابعة لدولة فلسطين بعد الأحداث التي وقعت خلال الفترة الماضية، وذلك استمرارا لجسر المساعدات الاغاثية والمستلزمات الطبية والأدوية التي تقدمها ، والتي تعتبر من أكبر المعونات دعما لدولة فلسطين.

وتسلم الهلال الأحمر الفلسطيني معونة دعم الإغاثة من الهلال الأحمر المصري اليوم، وذلك لسد النقص الحاد في المستلزمات للمصابين والجرحى والمتضررين، حيث قدرت المعونة بأكثر من 160 طنا من المساعدات وتم نقلها بأسطول مكون من أكثر 20 سيارة نقل ثقيل من المخازن الاستراتيجية بمحافظة الإسماعيلية مرافقا معها وفد من إدارة الإغاثة ومتطوعي الهلال الأحمر المصري ايمانا منهم بالدور الإنساني في مساعدة ومساندة الأكثر احتياجا خاصا في أوقات الازمات.

وأكد الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الاحمر المصري، استمرار متابعة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لعملية التنفيذ والتحميل والشحن والتي استغرقت أكثر من 48 ساعة متواصلة للتجهيز والاعداد، وذلك في سباق مع الوقت للوصول في الموعد المحدد وهو ما تم بالفعل في زمن يعد قياسيًا لعملية التجهيز لمعونة بهذا الحجم.

وأضاف الدكتور رامي الناظر أنه تم التنسيق مع أجهزة الدولة لتيسير وتسهيل عملية الشحن من الإسماعيلية إلى معبر رفح البري، كما تم التنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني لاستلام المساعدات من المعبر والعبور بها إلى داخل الأراضي الفلسطينية.

والجدير بالذكر أن أكثر من ٥٠٠ متطوع من متطوعي الهلال الأحمر المصري شاركوا في المهمة مساندة منهم للأشقاء في دولة فلسطين.

أكثر من 160 طنًا من المساعدات الإغاثية والمستلزمات الطبية والأدوية
أكثر من 160 طنًا من المساعدات الإغاثية والمستلزمات الطبية والأدوية
أكثر من 160 طنًا من المساعدات الإغاثية والمستلزمات الطبية والأدوية
أكثر من 160 طنًا من المساعدات الإغاثية والمستلزمات الطبية والأدوية
أكثر من 160 طنًا من المساعدات الإغاثية والمستلزمات الطبية والأدوية

المصرى اليوم

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