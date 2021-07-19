مدينة بيلا تتجمل استعدادًا لعيد الأضحى

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كثّفت الوحدات المحلية المحلية بمركز ومدينة بيلا، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حملاتها المكبرة للنظافة والتجميل والتعقيم والتطهير على مدار اليوم بالشوارع الرئيسية بمختلف شوارع وميادين المدينة وقراها، للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي أمام المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

تأتي الحملات تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، وإشراف نواب رئيس المدينة لشئون الإزالات والإشغالات والقرى.

ووجّه رئيس مركز ومدينة بيلا، الشكر لجميع عمال النظافة بالمدينة، عرفانًا وتقديرًا لهم بالحفاظ على النظافة الدورية بالمدينة، وتحملهم درجات الحرارة المرتفعة دون كلل أو تأخير عن مواصلة عملهم في الفترتين الصباحية والمسائية، في سبيل استمتاع المواطنين باحتفالات عيد الأضحي المبارك، والتأكيد على ظهور المدينة بالشكل الجمالي، كما قدم لهم التهنئة بمناسبة عيد الأضحي، متمنيًا لهم التوفيق في عملهم، قائلًا: «بدونكم لن تكتمل الصورة الجمالية للمدينة، فأنتم تاج على الرؤوس».

وفي هذا الإطار، كثفت الوحدة المحلية بالمدينة، تحت إشراف محمد أمير ضبعون، نائب رئيس المدينة، حملات النظافة الصباحية لرفع مخلفات القمامة وتمهيد الطرق وتفريغ الصناديق بجميع أحياء وشوارع المدينة ونقلها للمقلب العمومي، بجانب تطهير وتعقيم عدد من الشوارع، وكذلك رفع كافة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، استعداداً لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وإظهار المدينة بالشكل الجمالي اللائق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما واصلت المدينة حملاتها خلال الفترة المسائية، من خلال تنظيم حملة مكبرة للنظافة العامة بشوارع المدينة، ونقل المخلفات أولًا بأول إلى الأماكن المخصصة لها، حتي القضاء تماما على التراكمات نهائيا من شوارع المدينة، هذا ولاتزال الأعمال مستمرة حتي الساعات الأولي من صباح اليوم، على أن تعود لمواصلة أعمالها مرة أخرى في الصباح الباكر من اليوم التالي.

كما قامت الوحدات المحلية على مستوى مركز بيلا، بمواصلة حملاتها اليومية لرفع مستوى النظافة ورفع كافة تراكمات القمامة بشوارع القرى، تحت إشراف مباشر من رؤساء الوحدات المحلية، للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين، وحفاظًا على الشكل الحضاري والجمالي لشوارع القرى.