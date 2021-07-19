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إيرانيون يسافرون إلى أرمينيا لتلقي تطعيم مجاني ضد «كوفيد-19»

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إيرانيون يسافرون إلى أرمينيا لتلقي تطعيم مجاني ضد «كوفيد-19» إيرانيون يسافرون إلى أرمينيا لتلقي تطعيم مجاني ضد «كوفيد-19»

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أظهرت بيانات لجنة السياحة في أرمينيا أن الإيرانيين الذين يواجهون نقصًا في لقاحات «كوفيد-19» في بلادهم يسافرون بأعداد متزايدة إلى أرمينيا المجاورة بصفة سائحين لتلقي التطعيم مجانا هناك.

وأقرت أرمينيا استخدام ثلاثة لقاحات مضادة لـ«كوفيد-19» هي (سبوتنيك في) الروسي والصيني كورونافاك ولقاح شركة أسترازينيكا وقررت البدء في تقديمها كلها دون مقابل للزائرين الأجانب.

وقالت لجنة السياحة الأرمينية إن أكثر من 8500 إيراني زاروا البلاد في يونيو الماضى ارتفاعا من 5000 في الشهر السابق.

وقال ألفريد كوتشاريان نائب رئيس لجنة السياحة الأرمينية: «ليس لدينا أي خطط خاصة لإنشاء سياحة لقاحات. لقد حدثت بالصدفة». وأضاف أن أناسا جاءوا من الهند أيضا لتلقي التطعيم.

ومضى: «لكن الطلب على اللقاحات أتاح فرصة لشركات السياحة عندنا وهي فرصة أشجعهم على اغتنامها».

المصرى اليوم

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